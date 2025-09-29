Haberler

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma, durdurduğu araçta uyuşturucu madde ve aranan şahısları yakaladı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında 15 gram metamfetamin ve 11.5 gram kubar esrar bulunuyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta aranan şahıs yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akbük Mahallesi'nde trafik Jandarmasının düzenlediği faaliyet kapsamında durdurulan 1 araçta 12 yıl 6 ay yakalaması olan 1 şahısla birlikte üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada, 15 gram metamfetamin, 11.5 gram kubar esrar, 1 adet bong aparatı, 1 adet esrar öğütücü, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklanarak Didim Adliyesine sevk edilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

