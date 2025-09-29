Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Akbük Mahallesi'nde trafik Jandarmasının düzenlediği faaliyet kapsamında durdurulan 1 araçta 12 yıl 6 ay yakalaması olan 1 şahısla birlikte üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada, 15 gram metamfetamin, 11.5 gram kubar esrar, 1 adet bong aparatı, 1 adet esrar öğütücü, 2 adet cep telefonu ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklanarak Didim Adliyesine sevk edilirken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa