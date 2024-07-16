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Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirdikleri çalışmalarla zehir tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla Mersin iline giderek Aydın iline dönen Ü.E., H.Ç., Y.A. isimli 3 şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu aracı Batıköy mevkiinde durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada; 30 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 adet muhtelif Cumhuriyet altını ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ü.E. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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