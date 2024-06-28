Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı takibe aldıkları C.Ö. (42) isimli şüphelinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda; 2 kilogram kannobinoid uyuşturucu madde, 51 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, 27 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan C.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN