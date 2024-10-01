Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Didim ilçesinde E.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde, eklentilerinde ve işyerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin, bir miktar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli E.K. hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN