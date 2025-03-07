Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor

Didim'de Uyuşturucu Kullanıcısı Suçüstü Yakalandı

Didim'de Uyuşturucu Kullanıcısı Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanan bir şahsı suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve nakit para ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahıs uyuşturucu kullandığı esnada suçüstü yakalanırken, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısına yönelik çalışmada; Akyeniköy Mahallesi'nde T.Y. isimli şüpheli uyuşturucu madde kullandığı esnada suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada; 41 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 42 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 2 bin 854 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
img

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
img

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.