Didim'de Uyuşturucu Kullanıcısı Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahıs uyuşturucu kullandığı esnada suçüstü yakalanırken, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısına yönelik çalışmada; Akyeniköy Mahallesi'nde T.Y. isimli şüpheli uyuşturucu madde kullandığı esnada suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada; 41 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 42 adet fişek, 1 adet cep telefonu, 2 bin 854 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN