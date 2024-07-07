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Didim'de Uyuşturucu Kullanıcısı 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, E.K., M.Ç., E.T., C.Ö., M.Ç. ve K.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, E.K., M.Ç., E.T., C.Ö., M.Ç. ve K.Y. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıklarını tespit etti. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, K.Y. isimli şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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