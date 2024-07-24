Didim'de Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre H.Ç., Ü.E., Y.A., Ö.Y., O.Ö. ve H.İ.Y. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN