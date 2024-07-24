Didim'de Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmada H.Ç., Ü.E., Y.A., Ö.Y., O.Ö. ve H.İ.Y. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Şüpheliler gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre H.Ç., Ü.E., Y.A., Ö.Y., O.Ö. ve H.İ.Y. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN