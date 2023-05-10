Didim'de uyuşturucu kullanan 4 şahıs yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik faaliyette, Akbük Mahallesi'nde devriye esnasında şüpheli hareketler sergileyen 4 şüpheli şahsın yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde (esrar, metamfetamin) ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN