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Didim'de Üniversiteli Gençlere Uyuşturucuya Karşı Bilgilendirme

Didim'de Üniversiteli Gençlere Uyuşturucuya Karşı Bilgilendirme
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Aydın'ın Didim ilçesinde üniversiteli gençler, uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla Narkonokta ve Narkogençlik uygulamaları kapsamında bilgilendirildi. Toplamda 297 öğrenciye yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu kullanımının zararları üzerine önemli bilgiler verildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde üniversiteli gençler, Narkonokta ve Narkogençlik uygulamaları kapsamında bilgilendirildi.

Uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince çalışmalar gerçekleştirildi. Didim Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde yapılan Narkonokta Uygulaması ile 135 öğrenciye, Narkogençlik uygulamasıyla da 162 öğrenciye UYUMA ve NARVAS projeleri hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Ayrıca öğrencilere uyuşturucu kullanımının zararları konusunda bilgilendirmeler de yapıldı. Gençlerin madde kullanımından uzak durması için çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Eğitim Sağlık Didim

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