Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı - Haberler

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Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde de meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde de meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Mavişehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Bulvarı üzerinde bir araca çarparak kaçan H.Ö. (23) yönetimindeki 09 SY 497 plakalı otomobil, Mavişehir istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücüyü Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü, Didim Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Otomobil, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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