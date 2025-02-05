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Didim'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Didim'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 10 şüpheli suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilerin yanında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesine tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 10 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen çalışmalarda; Z.S., D.T., Y.E.Ç., A.Y., R.A., F.C., H.A., M.K., B.K. ve G.K. isimli 10 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada; 2 adet jeneratör, 1 adet endoskop yılan kamerası, 60 metre seyyar lamba, 3 adet gaz maskesi, 2 adet merdiven, 50 metre halat, 100 metre seyyar kablo, 47 adet kazı işleminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli süreç devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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