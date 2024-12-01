Didim'de Tarihi Eser Kaçakçıları Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Balat Mahallesi'nde R.S., R.T., B.A., K.Ç., A.Y. ve Y.B. isimli şüpheli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kazı yapılan alanda yapılan araştırma ve aramada 1 adet jeneratör, 2 adet tarihi obje ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN