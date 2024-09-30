Didim'de Silahlı Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı çalışmada yakalanan şüphelinin üstünde tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda Ç.A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve şarjör, 8 adet fişek, 1 adet pompalı av tüfeği, 4 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - AYDIN