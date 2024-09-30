Didim'de Silahlı Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bir kişinin üstünde tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı çalışmada yakalanan şüphelinin üstünde tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ele geçirildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda Ç.A. isimli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve şarjör, 8 adet fişek, 1 adet pompalı av tüfeği, 4 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - AYDIN