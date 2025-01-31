Didim'de Sıcak Nokta Uygulaması: 13 İşyeri Denetlendi, 466 Kişi Sorgulandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan 'Sıcak Nokta' uygulamasında 13 işyeri denetlendi, 466 şahıs sorgulandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akbük Mahallesi'nde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla "Sıcak Nokta Uygulaması" gerçekleştirildi. Yapılan uygulama kapsamında 466 şahıs ve 88 aracın sorgulaması yapıldı. Ayrıca 13 umuma açık işyeri kontrol edildi. Trafik Jandarması tarafından kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de toplam 78 bin 975 TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN