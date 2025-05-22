Didim'de Sahte Alkol Üretimi Yapan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde ürettiği sahte alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edilen 1 şüpheli, jandarma ekiplerince yapılan baskınla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak sahte alkol üretimi ve satışına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, A.O. isimli şüphelinin Didim ilçesinde alkol üretimi yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipleri, şüpheli A.O.'yu kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada toplam 56 litre el yapımı alkol, 10 litre etil alkol ve 25 adet alkol üretiminde kullanılan kit ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN