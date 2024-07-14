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Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen çalışma sonucu ruhsatsız silah taşıyan bir kişi yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde ruhsatsız silaha yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucu 1 kişi yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah taşıyan veya satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yapılan Şok Yol Kontrol faaliyetinde A.B. isimli şüpheli durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca, 13 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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