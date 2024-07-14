Didim'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde ruhsatsız silaha yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucu 1 kişi yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca ruhsatsız silah taşıyan veya satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yapılan Şok Yol Kontrol faaliyetinde A.B. isimli şüpheli durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm tabanca, 13 adet fişek ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN