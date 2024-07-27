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Didim'de Ruhsatsız Ev Kiralayanlara 851 Bin TL Cezai İşlem

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Aydın'ın Didim ilçesinde ruhsatı ve gerekli belgeleri olmadan günü birlik ev kiraladığı tespit edilen 9 şahsa toplamda 851 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde ruhsatı ve gerekli belgeleri olmadan günü birlik ev kiraladığı tespit edilen 9 şahsa toplamda 851 bin 598 TL idari para cezası uygulandı.

Turizm sezonunun yoğun olduğu içinde bulunduğumuz dönemde, vatandaşların ve turistlerin güvenliği için jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı turizm amaçlı kiralanan konutlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Akbük Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, ruhsatı ve gerekli belgeleri olmadan günübirlik ev kiralayan 9 şahıs tespit edildi. Bu kişilere, kişi başı 94 bin 622 TL olmak üzere toplam 851 bin 598 TL idari para cezası uygulandı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, ruhsatsız kiralamaların hem turizm sektörünü olumsuz etkilediğini hem de vergi kaybına yol açtığını belirterek, bu tür faaliyetlere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aydın Didim Güvenlik Turizm 3.Sayfa Güncel Haberler

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