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Didim'de Ruhsatlı Silah Çalma Olayında Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsa ait ruhsatlı silahı çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayın ardından şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahsa ait ruhsatlı silahı çalan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre restorandan çıkan bir şahsın üzerinde bulunan ve ruhsatlı olan silahı kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırma sonucu, silahın A.T. (40) isimli şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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