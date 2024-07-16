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Didim'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında Devrim Aşkan hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan ve takla atan otomobildeki Devrim Aşkan (23) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Didim ilçesi Yeşilkent mevkii Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 YN 331 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Seyir halindeyken hakimiyeti kaybolan otomobil savrularak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Devrim Aşkan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan kardeşi B.A. (18) ile diğer bir kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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