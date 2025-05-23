Didim'de Ortaokul Öğrencilerine Siber Zorbalık ve Güvenlik Eğitimi Verildi

Didim'de Ortaokul Öğrencilerine Siber Zorbalık ve Güvenlik Eğitimi Verildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, ortaokul öğrencilerine siber zorbalık, suçtan korunma ve kişisel güvenlik konularında eğitimler düzenledi. Ayrıca, 'Jandarmadan Gönül Köprüsü' mottosuyla jandarmanın tanıtımı yapıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince ortaokul öğrencilerine siber zorbalık, suçtan korunma gibi konularda eğitim verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim Valiler Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlere Siber Zorbalık, Suçtan Korunma, Kişisel Güvenlik, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik, Akran Zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca etkinlikte "Jandarmadan Gönül Köprüsü" mottosuyla geleceğin teminatı olan çocuklara jandarmanın tanıtımı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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