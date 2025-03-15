Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
Şinasi Yurtsever'e veda! Oyuncu Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı

Sahneye çıkan Ahmet Kural, ağlamaktan konuşamadı
Tepkilerin odağındaki Canik Belediye Başkanı, skandal paylaşımını sildi

Tepkilerin odağındaki belediye başkanı, skandal paylaşımını sildi
Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısına neden katılmayacağını açıkladı: Görüş ayrılığımız var

Ayağına kadar gitse de ikna edemedi: Görüş ayrılığımız var

Didim'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Salep Soğanı Toplayan 2 Şüpheli Yakalandı

Didim'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Salep Soğanı Toplayan 2 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan salep soğanını toplamaya çalışan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde toplanması yasak ve nesli tükenme tehlikesi altında olan salep soğanını topladığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde endemik bitkilerin korunması adına yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Akyeniköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında ekipler, 2 kişiden şüphelendi. Şüphelenilen şahısların çevresinde yapılan kontrollerde çuvalların içerisinde nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan yaklaşık 10 kilogram salep soğanı tespit edildi. Şüpheliler S.Y. ve Z.T. hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununun "Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması" maddesine istinaden işlem yapıldı. Ayrıca ele geçirilen salepler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"
img

İran'da İsmail Kartal ve Serdar Dursun fırtınası
img

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi

Memurlar, bir dönem çalışmak için can attıkları kenti artık istemiyor
Melek Mosso makyajsız fotoğrafına gelen yorumlar sonrası çılgına döndü: Edepsizler

Ünlü şarkıcı makyajsız haline gelen yorumlar sonrası çılgına döndü
Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti: ABD'ye katılması daha iyi olacak

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.