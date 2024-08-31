Didim'de NARKOÇELİK Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARKOÇELİK operasyonları kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu kullanıcıları, satıcılarına ve uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik NARKOÇELİK operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan; B.O. (32), K.E. (32), C.H. (46), M.D. (24), M.Y. (30) ve F.D. (32) isimli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler sürüyor. - AYDIN