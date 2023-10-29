Didim'de Marketten Palet Hırsızlığına Suçüstü

Aydın'ın Didim ilçesinde bir markete ait 18 adet paleti çalan hırsızlık şüphelileri jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi'nde bir zincir markete ait işyerinin arka bahçesinde bulunan 18 adet paleti Ö.U. isimli şüpheli şahıs araca yüklediği esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinden kaçan İ.U. isimli diğer şüpheli yapılan takip sonucu Akbük Mahallesi'nde yakalandı. Malzemeler market yetkilisine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN