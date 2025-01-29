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Didim'de Küçük Yaşta Hırsızlık Olayı: Güvenlik Kameralarında Kaydedildi

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Aydın'ın Didim ilçesindeki bir lokantaya giren küçük yaşlardaki hırsızın, kasadan 3 bin lira para çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından emniyet ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir lokantaya giren yaşı küçük hırsızın, kasadan para çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir lokantaya giren küçük yaşlardaki hırsızın para çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız ilk olarak bahşiş kutusunu alırken, ardından kasada bırakılan paraları çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, sabah iş yerine gelen çalışanlar tarafından fark edildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yapılan incelemede kasadan 3 bin lira para çalındığı tespit edildi. Emniyet güçleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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