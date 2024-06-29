Didim'de Kaybolan Hayvanlar Bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kaybolan 2 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından 3 kilometrelik mesafede aynı gün içerisinde bulundu.

Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvancılık yapan bir kişi 2 adet küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide geniş kapsamlı araştırma başlattı. Drone destekli aramalar sonucunda kayıp hayvanlar aynı gün 3 kilometre mesafedeki makilik arazi kesiminde bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca hayvan sahibine hayvan hırsızlıklarına karşın alınacak önlemler hakkında da bilgilendirme yapıldı. - AYDIN