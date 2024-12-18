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Didim'de Kaçak Tütün Operasyonu: 22 Kg Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Didim'de Kaçak Tütün Operasyonu: 22 Kg Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 22 kilogram kıyılmış tütün ile birlikte 10 adet elektronik sigara ve 27 paket bandrolsüz puro cigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 22 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışma sonucu Akbük Mahallesi'nde K.B. ve T.Ö. isimli şüpheli şahısların iş yerlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda; 10 adet elektronik sigara, 27 paket bandrolsüz puro sigara, 11 bin 400 adet makaron, 22 kg açık kıyılmış tütün ve 1 adet elektrikli terazi ele geçirildi. Şüpheliler K.B. ve T.Ö. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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