Didim'de Kaçak Alkol Operasyonu: 90 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde KOM ekiplerince yapılan operasyonda, kargo paketlerinde gizlenen 90 litre etil alkol ve el yapımı içkiler ele geçirildi.

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği koordinesinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar kapsamında Akbük Mahallesi'nde bulunan bir ikamette ve şüpheli M.H.Y. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen kargo paketlerinde yapılan aramalarda 90 litre etil alkol, 5 adet şişelenmiş el yapımı alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.H.Y. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - AYDIN