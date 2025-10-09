Haberler

Didim'de İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Balat Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada; 2 adet yılan kamera, 1 adet gaz maskesi, 1 adet matkap ucu, 1 adet halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif! 1 saniye düşünmeden yanıtladı

Süper Lig ekibinden teklif aldı! 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde

Kilosu 400 liraya satışa çıktı! Herkes bu lezzetin peşinde
Süper Lig ekibinden İsmail Kartal'a teklif! 1 saniye düşünmeden yanıtladı

Süper Lig ekibinden teklif aldı! 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.