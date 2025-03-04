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Didim'de İzinsiz Hazine Arazisinde Kazı Yapan 3 Şüpheliye İşlem Başlatıldı

Didim'de İzinsiz Hazine Arazisinde Kazı Yapan 3 Şüpheliye İşlem Başlatıldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde, izinsiz hazine arazisini kazdırdığı iddia edilen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Jandarma, devriye sırasında şüphelilerin kazı yaptığını tespit etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde izinsiz hazine arazisini kazdırdığı iddiasıyla 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen devriye esnasında iş makineleri ile H.Y., A.Y. ve M.Ş. isimli şüpheli şahısların adlarına izinsiz hazine arazisinde kazı yaptığı tespit edildi. Gerekli kontrolleri sağlanan şahıslar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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