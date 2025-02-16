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Didim'de İzinsiz Hazine Arazisi Kazan Şüpheli Yakalandı

Didim'de İzinsiz Hazine Arazisi Kazan Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz olarak hazine arazisini kazdığı tespit edilen N.Y. isimli şüpheliyi yakalayarak adli ve idari işlem başlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde iş makinesiyle izinsiz hazine arazisini kazan şüpheli yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye esnasında hazine arazi olan alanda iş makinesi olduğunu fark etti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede bir şahsın iş makinesi ile N.Y. isimli şüpheli şahsın adına izinsiz hazine arazisini kazdığı tespit edildi. Gerekli işlemlerin ardından şahıslar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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