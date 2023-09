Didim'de İş Adamına Ölüm Tehdidi

Aydın'ın Didim ilçesinde işyerine poşet içerisinde ölüm tehdidi içeren not ve mermi bırakılan iş adamı Tuna Ok, "Biz işimizin başındayız. Bu tehdit bizi yıldıramaz. Devletimiz, emniyetimiz ve savcılığımız konunun yakında takipçisi ve faillerin bir an önce bulunacağına inanıyorum." dedi.

Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Tuna Ok ve eşine ait işyerinin önüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce naylon poşet içerisinde 'Tuna Ok seni ve aileni öldüreceğiz' yazılı bir not ve tabanca mermisi bırakıldı. Yaşanılan süreci anlatan Tuna Ok, "İşyerimin bahçesinin içerisinde duvarın hemen yanında naylon poşete sarılmış ve içerisinde yazıların olduğu bir paket buldum. Bunu ilk önce kargo ya da kurye bırakıldığını düşündüm. İş yerimize bu tür paketleri bırakabiliyor ya da eş-dost davetiyelerini bırakabiliyorlar. Ben de bunun böyle olduğunu düşünerek paketi açtım. Kağıdı açtığımda içinde bir mermi düştü. Kağıdı okuduğumda büyük harflerle 'Tuna ok seni ve aileni öldüreceğiz' diye bir not gördüm. Tabi bu yazıya ve mermiye anlam veremedim. Bizim bir düşmanımız yok. Ama bu şekilde bize düşmanlık besleyen birileri var. Akabinde emniyeti aradım. Gerekli incelemeler ve tutanaklar tutuldu. Deliller toplandı. Çalışmalar sürüyor. Emniyet ve savcılık tüm incelemeleri yapıyor. Biz de bunu anlam veremedik. Biz Didim'de yıllardır inşaat-otomotiv alanında çalışan firmayız. Bizim ticaretin getirdiği gelişmelerden dolayı alacağımızın olduğu kişilerle ilgili mahkemelerimiz devam etmekte; kimseyi şu an suçlayamayız. Demek ki yaptığımız ticaretten dolayı rahatsız olmuş ki bize aşağılık şekilde basit şekilde tehdit ediliyoruz. Bunlar basit insanlar. Biz işimizin başındayız. Bu tehdit bizi yıldıramaz. Devletimiz, emniyetimiz ve savcılığımız konunun yakında takipçisi ve faillerin bir an önce bulunacağına inanıyorum. Ben de kendim ve ailem içerisinde en üst tedbirlerimi alacağım." ifadelerini kullandı. - AYDIN