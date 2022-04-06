Didim'de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu - Haberler

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Didim'de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Didim'de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu

Aydın'ın Didim ilçesinde bir sitedeki iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir sitedeki iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu. Yangında teras küle dönerken, evde maddi hasar meydana geldi

Yangın ; Altınkum Mahallesi Altınkum sahil sitesi karanfil sokak üzerindeki iki katlı evin teras katında çıktı. Ev sahiplerinin evde bulunduğu esnada teras katı bir anda alevlerin içinde kaldı. Ev sahipleri durumu hemen İtfaiyeye bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliğine bağlı 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Plastikten yapılan teras katı ise alevlere teslim oldu ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangın sebebiyle çevredeki vatandaşlar olanları korkulu gözlerle izledi. Yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, evde maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

Didim'de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu

Didim'de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu

Didim'de iki katlı evin terasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Altınkum, Yangın, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Haberler

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