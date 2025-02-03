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Didim'de Hazine Arazisinde Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Yakalandı

Didim'de Hazine Arazisinde Kaçak Kazı Yapan İki Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri, hazine arazisinde kaçak kazı yapan iki kişiyi yakaladı. M.N.T. ve C.Y. isimli şüpheliler hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı bildirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde kaçak kazı yapan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiği devriyeler ile suç ve suçlulara göz açtırmayan ekipler, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında 2 şahsın paletli kepçe ile M.N.T. ve C.Y. isimli şüpheli şahısların adına hazine arazisinde izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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