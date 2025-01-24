Didim'de Hazine Arazisinde Kaçak Kazı Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri hazine arazisindeki kaçak kazıyı önledi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Didim ilçesi Akköy Mahallesinde icra edilen devriye esnasında H.A.(39) isimli şüpheli adına iş makinesi ile izinsiz hazine arazisi açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN