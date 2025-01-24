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Didim'de Hazine Arazisinde Kaçak Kazı Operasyonu
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma, izinsiz hazine arazisi kazısı yapan bir şahsı yakaladı. H.A. isimli şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri hazine arazisindeki kaçak kazıyı önledi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Didim ilçesi Akköy Mahallesinde icra edilen devriye esnasında H.A.(39) isimli şüpheli adına iş makinesi ile izinsiz hazine arazisi açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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