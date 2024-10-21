Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Yer Açma Olayı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde izinsiz yer açan şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edilirken, haklarında adli ve idari işlem düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Akköy ve Akyeniköy mahallelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye esnasında C.P., H.Ç., Ç.Ç. isimli şahısların 3 iş makinesi ile B.U. ve M.Ç. isimli şahıslar adına hazine arazisinde izinsiz yer açtığı tespit edildi. Şahıslar hakkında tanzim edilen tutanak adli ve idari işlemlere esas olmak üzere ilgili kurumlara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN