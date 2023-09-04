Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Yer Açan Kişi Suçüstü Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde kepçe ile izinsiz yer açan bir kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İlgili kurumlar adli ve idari işlemler için bilgilendirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisinde kepçe ile izinsiz yer açan 1 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Didim İlçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.E. isimli şüpheli şahıs tarafından hazineye ait arazide iş makinesi kepçe ile izinsiz yer açıldığı tespit edildi. Yapılan baskında şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tutanak tutularak adli işlem başlatılırken, idari işlemler için ilgili kurumlar bilgilendirildi. - AYDIN