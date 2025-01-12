Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Kazı Yapan Şahıs Hakkında İşlem Başlatıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisi üzerinde izinsiz kazı yapan M.K. isimli şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde hazine arazisi üzerinde izinsiz kazı yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Didim İlçesi Akköy Mahallesi'nde devriye esnasında M.K. isimli şüpheli şahsın hazineye ait araziyi iş makinesi ile izinsiz kazdığı tespit edildi. Şahıs hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa