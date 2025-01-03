Didim'de Hazine Arazisinde İzinsiz Kazı Yapan İki Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında hazine arazisinde izinsiz kazı yapan şahıslar yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yalıköy Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında R.T.(62) ve E.Ç.(56) isimli şüpheli şahısların farklı iki noktada hazineye ait araziyi kullanmak için iş makinesi ile izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi. - AYDIN