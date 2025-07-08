Didim'de Havadan Trafik Denetimi Yapıldı

Didim'de Havadan Trafik Denetimi Yapıldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde Jandarma, trafik kazalarını azaltmak amacıyla Cyrocopter ile havadan denetim gerçekleştirdi. 127 araç kontrol edildi, 12 sürücüye 18 bin TL ceza kesildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Didim ilçesi Batıköy ve Yeşiltepe Yol kontrol Noktasında Cyrocopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 127 araç kontrol edilirken, 12 sürücüye 18 bin TL idari para cezası uygulandı. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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