Didim'de Havadan Trafik Denetimi: 7 Sürücüye Ceza

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 96 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücü hakkında işlem yapılarak toplam 29 bin 328 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN