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Didim'de Havadan Trafik Denetimi: 7 Sürücüye Ceza

Didim'de Havadan Trafik Denetimi: 7 Sürücüye Ceza
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Didim'de jandarma ekiplerinin havadan yaptığı trafik denetiminde 7 sürücü kurallara uymadığı gerekçesiyle toplam 29 bin 328 TL ceza aldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücü ceza yemekten kaçamadı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmaları en aza indirmek ve trafik kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla cayrokopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 96 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 7 sürücü hakkında işlem yapılarak toplam 29 bin 328 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca 4 araç da trafikten men edildi. Vatandaşların güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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