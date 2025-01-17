Üye Girişi
Haberler
İsrail'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi

İsrail'den rehineler için yeni açıklama! Tarih verildi
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 terörist öldürüldü

Kandil'in kirli planı bozuldu! Öldürülen terörist sayısı hayli fazla
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış

Didim'de Haksız Kazanç Sağlamaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı

Didim'de Haksız Kazanç Sağlamaya Çalışan 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonrası silah tehdidiyle haksız kazanç sağlamaya çalışan 3 kişi tutuklandı. Operasyon, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında silah tehdidi ile haksız kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince, ilçede yaşayan kişileri birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemler yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında İ.H.B, A.E. ve S.A. isimli 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
img

Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı
img

Yeni dizisiyle ilgili şoke eden iddia!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç

Sezonun ilk yabacı VAR hakemi açıklandı: İşte yöneteceği maç
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Yok artık Arda Güler! 70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.