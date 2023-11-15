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Didim'de Gürcistan uyruklu kadın, eşini bıçakladıktan sonra başka bir kadını da yaraladı

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan olayda, Gürcistan uyruklu bir kadın, kocasıyla yaşadığı kıskançlık nedeniyle tartıştıktan sonra eşini bıçakladı ve aynı mahallede yaşayan bir kadını da yaraladı. Olayın ardından kadın gözaltına alındı.