Didim'de Gürcistan uyruklu kadın, eşini bıçakladıktan sonra başka bir kadını da yaraladı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yaşanan olayda, Gürcistan uyruklu bir kadın, kocasıyla yaşadığı kıskançlık nedeniyle tartıştıktan sonra eşini bıçakladı ve aynı mahallede yaşayan bir kadını da yaraladı. Olayın ardından kadın gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra aynı mahalledeki bir kadını da yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Mersindere Mahallesi'nde Gürcistan uyruklu R.M. (62), iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartıştığı kocası E.K'yi bıçakladıktan sonra evden ayrıldı.
R.M, daha sonra aynı mahallede yaşayan S.D. (72) adlı kadını da bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.K, olay yerinde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
R.M, S.D'yi bıçakladıktan sonra evine dönerken gözaltına alındı.
R.M'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.