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Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 25 düzensiz göçmen ve 1 şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 25 düzensiz göçmen ile birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Operasyonda 1 adet şişme bot ve motoru ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 25 düzensiz göçmen ile birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyette 25 düzensiz göçmen ve 1 organizatörün bulunduğu bot Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile koordineli çalışma sonucu Didim ilçesi açıklarında yakalandı. 1 organizatör ve 25 düzensiz göçmen ile birlikte 1 adet şişme bot ve motoru ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan M.D isimli şüpheli (organizatör) Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Göçmen Didim 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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