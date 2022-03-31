Didim'de gırgır tekneleri denetlendi - Haberler

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Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde Gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, "Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi ve Didim İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibimizle koordineli olarak Taşburun Balıkçı Barınağı ve Altınkum İskelesi'nde gerçekleştirdiğimiz denetimde Gırgır teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapıldı. Ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı" denildi. - AYDIN

Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

Didim'de gırgır tekneleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Didim, Aydın, su, 3. Sayfa, Haberler

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