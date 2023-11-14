Didim'de Evden Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yapmaya çalışan şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yapmaya çalışan şahıs jandarma devriye ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akyeniköy Mahallesi'nde bulunan sitenin içerisinde bir şahsa ait yazlık konutun 2.katındaki balkon korkuluk kapısının kilit siteminin kırılarak konuta girilmeye çalışıldığı tespit edilerek şüpheli devriye ekibi tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan H.S. isimli şüpheli şahsın üzerinde bulunan çantasında levye, hard diski sökülmüş kamera kayıt cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN