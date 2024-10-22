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Didim'de Eşzamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Didim'de Eşzamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 102 gram kokain, 75 gram metamfetamin ve 44 bin TL suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan eşzamanlı uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu ve 44 bin TL para ele geçirildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, R.H., N.A., K.K. ve M.A. isimli şüphelilerin ikamet ettiği 5 ev ile 1 araç ve 1 barakaya eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 102 gram kokain, 75 gram metamfetamin, muhtelif miktarda kubar esrar, sentetik hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 44 bin TL suçtan elde edilen para, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca yapılan arama esnasında evde bulunan A.G. ve E.B. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan R.H., N.A., K.K. ve M.A. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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