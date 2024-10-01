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Didim'de Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Didim ilçesinde eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde vurulan iki çocuk annesi Sibel Aygan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma ve zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir şahıs, eski eşini çocuklarının gözü önünde tabancayla vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada eski eşini karşısında gördü. Apartman önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran eski koca, çocuklarının gözü önünde Aygan'a ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Didim'de Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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