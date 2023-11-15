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Didim'de eğlence mekanlarına zorla el koyma iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde yağma ve tehdit yöntemiyle eğlence mekanlarına zorla el koymaya çalıştığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.