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Didim'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

Didim'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içindeki 4 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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