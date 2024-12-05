Didim'de Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içindeki 4 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen (beraberinde 5 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN