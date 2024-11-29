Didim'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli çalışma başlatıldı. Akbük Mahallesi'nde yasadışı olarak yurt dışına geçmek amacıyla bölgeye geldikleri tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN